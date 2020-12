Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Ein völlig verrücktes Fußballjahr geht zu Ende – und schon am 2. Januar rollt die Kugel wieder. Was muss sich 2021 ändern? Was passiert mit der Europameisterschaft? Was waren die Tops & Flops 2020 und wer der Mann des Jahres? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 14 Uhr verfügbar. Anzeige

Die Winterpause in diesem Jahr ist auch für Fuss nur ein Päuschen. In diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, ist er ohnehin nonstop zu hören. Und an Silvester guckt der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….

In der aktuellen Folge „2020 XXL: Von Klinsi bis Diego, von Jogi bis Gross“ gibt es Liebesgrüße aus down under, neue Enthüllungen um die Corona-Heatmap von Heiko Herrlich und jede Menge Erinnerungen. Außerdem verrät Fuss, warum er im kommenden Jahr NICHT ins Dschungelcamp geht! Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND. Besser geht nicht, Männer!