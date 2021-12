Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Rechtzeitig zum Fest der Liebe wird es ungemütlich in der Bundesliga – zumindest für den ein oder anderen Trainer. Adi Hütter und Florian Kohfeldt kriseln mit Gladbach und Wolfsburg und sollten keine weiteren Geschenke mehr verteilen, wenn sie den Heiligabend noch in Amt und Würden verbringen wollen. Außerdem sorgte eine spektakuläre Champions-League-Auslosung für mächtig Wirbel. Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist in dieser Woche schon am Freitag beim Heimspiel der Herbstmeister-Bayern gegen Wolfsgurk am Sat1-Mikro im Einsatz – und hat seine rauchige Whiskystimme inzwischen wieder in den dumpfen Bass umgewandelt. In diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, ist er bereits in Topspiel-Form und sorgt dafür, dass es auch in der Nachspielzeit nicht langweilig wird.