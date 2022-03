Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Er ist wieder da! Völlig überraschend ist Trainerlegende Felix Magath auf die Bundesliga-Bühne zurückgekehrt und hat sich dafür ausgerechnet den Berliner Big-City-Klub auserkoren. Am Wochenende wird er wegen eines positiven Corona-Tests allerdings noch nicht auf der Bank sitzen. Wird „Quälix“ die Hertha tatsächlich retten können? Inwieweit ist auch die Zukunft von Fredi Bobic davon abhängig? Und macht der Deal überhaupt Sinn? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hat Hertha am vergangenen Wochenende beim Abstiegskracher in Gladbach gesehen und spricht darüber in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Bevor er am Samstag wieder beim Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin am Sky-Mikro sitzt, will das Orakel aber natürlich noch seine Einschätzung zum möglichen Transfer von Erling Haaland loswerden. Und so ist es kein Wunder, dass es auch in dieser Woche bis tief in die Nachspielzeit geht.