Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Corona-Wirbel beim DFB! Die Nationalspieler gaben sich nach dem positiven Befund von Niklas Süle die Klinke in die Hand und Deutschlands einst liebstes Kind ist mitten in der Impfdebatte angekommen. Über die Folgen und Aussagen rund um dieses heikle Thema diskutieren auch Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ausführlich und hochemotional. Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss kümmert sich in der Länderspielpause um seine Gewerke und ist wegen eines Überraschungspakets völlig aus dem Häuschen. Was es damit auf sich hat, verrät er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Aber es gilt wie immer nicht zu früh abzuschalten – diesmal geht es in der Nachspielzeit immerhin um die beste zweite Liga aller Zeiten.

In der aktuellen Folge „Corona-Blues mit Olli und Hansi – Auftrags-Knistern beim BVB“ ist das Fußballbouquet mal wieder vielfältig ohne Ende. Die Rose-Unruhe in Dortmund steht ebenso auf der Karte wie die Leiden der Großgrundbesitzer in Gelsenkirchen und Hamburg sowie der Karnevalsjubel von Mützen-Mann Modeste in Köln. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!