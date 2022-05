Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Bundesliga trägt wieder Königsblau! Der große FC Schalke ist zurück im Fußball-Oberhaus und damit auch ganz, ganz viele Emotionen und verrückte Geschichten. Doch was kann man vom S04 in der neuen Saison erwarten? Welcher Trainer soll in die Malocher-Fußstapfen von Mike Büskens treten? Und ist Simon Terodde tatsächlich ein WM-Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss schildert, welche emotionalen Erlebnisse er beim Benefizspiel von Borussia Mönchengladbach gegen die ukrainische Nationalmannschaft mitgefühlt hat und ist am und Samstag beim sogenannten "El Wolffico" zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln am Sky-Mikro im Einsatz. Warum er an die Rettung der Schwaben und an eine Relegation Magath gegen den HSV glaubt, verrät er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Doch auch die Nachspielzeit sollte man auf keinen Fall verpassen.

In der aktuellen Folge „Haaland auf Zlatans Spuren, Schalkes Rausch und ein halber Grieche für die Trainer-Insel“ gibt es endlich wieder neuen Besuch für Roberto Di Matteo. Doch nicht nur das: Die Protagonisten analysieren auch, ob die Beziehung zwischen dem spanischen Trainer-Guru auf der Insel und seinem neuen Torweger tatsächlich funktionieren kann. Außerdem gibt es (kein Witz) „Grillcards“ zu gewinnen! Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

Und wer derselben Meinung ist, kann dies auch offiziell unterstützen und hier bis zum 15. Mai für "Eine Halbzeit mit…" beim Deutschen Podcast-Preis 2022 abstimmen.