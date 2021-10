Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Kein Sieg, kein Punkt – nur Bayern! So oder ähnlich könnte der Songtitel zur Königsklassen-Woche aus deutscher Sicht lauten. Wolfsburg wurde von Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi abgeschossen, Leipzig hatte den Fußballgott in Form eines Zauberflohs und den Mann an der Pfeife gegen sich – und Borussia Dortmund von Amsterdams Bob Marley-Gute-Laune-Truppe regelrecht vermöbelt. Nur der FC Bayern glänzte mal wieder auch auf internationalem Parkett, sogar ohne seinen an Corona erkrankten Cheftrainer, dafür mit einem Leroy Sané in Galaform. Darüber – sowie über die verbalen Nachwehen der Champions-League-Auftritte - diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Natürlich wird Fuss beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend wieder am Sky-Mikro sitzen und ist zuvor in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu den wichtigen und weniger wichtigen Themen dieser Welt zu hören. Nach einer „apokalyptischen Nacht“ (Zitat Fuss) samt Nebenwirkungen präsentiert er sich aber zurück in Bestform und dementsprechend geht es auch in dieser Woche in eine hörenswerte Nachspielzeit.

In der aktuellen Folge „Im Abenteuerland mit Sammer, Rose und Toppi“ geht es ordentlich zur Sache – Grund ist eine heftige Debatte rund um die deutschen TV-Experten aufgehängt am fragwürdigen Auftritt Matthias Sammers nach der BVB-Klatsche bei Ajax. Natürlich sind auch die sportliche Folgen ein Thema. Und: warum verirrt sich eigentlich kaum ein Journalist in den Breisgau? Wild West & Rock´n Roll kommen genauso wenig zu kurz wie die Wiedergeburt einer Trainer-Legende und die Rückkehr der ewig-jungen Helden aus Argentinien und Portugal. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!