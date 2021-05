Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was war das bislang für eine intensive Fußballwoche?! Dauerzoff beim DFB, Rauswurf für Hertha-Aufsichtsrat Jens Lehmann nach Rassismus-Entgleisung sowie vier deutsche Kicker und - wie schon in den letzten drei Jahren - erneut ein deutscher Trainer im Finale der Champions League. Ein pralles Themenpaket für die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige