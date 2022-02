Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Es kommt selten vor, dass ein Stammspieler des FC Bayern innerhalb der Bundesliga wechselt. Wohl auch deshalb schlägt der Transfer von Niklas Süle aus München zu Borussia Dortmund so hohe Wellen. Außerdem, weil der überraschende Seitenwechsel mit Blick in die Zukunft einiges ändern könnte – und zwar bei beiden Klubs. Über die Hintergründe und Folgen des Süle-Deals diskutieren natürlich auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss hat die Handwerker im Haus und ist freut sich über deren Zuverlässigkeit und Nüchternheit. Bevor er am Samstag beim Bundesliga-Topspiel wieder am Sky-Mikro im Einsatz ist, spricht er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Doch wer schon mal gebaut oder umgebaut hat, der weiß, dass einem die Gewerke jederzeit dazwischen grätschen können. Und so geht es auch in dieser Woche bis weit in die Nachspielzeit… .