Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was für ein Auftakt für den neuen Bundestrainer! Drei Spiele, drei Siege, 12:0 Tore. Doch was sind diese Länderspiele in Anbetracht der überschaubaren Gegner tatsächlich wert? Wer sind die ersten Gewinner und Verlierer und Hansi Flick? Und warum wird die Heimreise eigentlich individuell organisiert? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss steht nach seiner XXL-Länderspielpause in den Startlöchern für das Topspiel der Bundesliga, wo er am Sky-Mikrofon im Einsatz ist. Zuvor ist er aber noch in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu hören. Aber da die Uhren auf Island ohnehin anders ticken, geht es selbstverständlich auch diesmal in die Nachspielzeit. Kurz, aber knackig!

In der aktuellen Folge „Neuer und seine Rabauken – Belastungssteuerung in der blauen Lagune“ geht es nicht nur, aber auch um die kuriose Heimreise der Nationalelf. Die Mutter des Kapitäns macht sich Sorgen, Fuss hat schon einen seiner Hubschrauber gechartert und der Rest der bunten Reisegruppe vertreibt sich die Zeit in einer der vielen Sehenswürdigkeiten mit Schirmchendrinks an der Poolbar – aber nur drei, bitte. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND.