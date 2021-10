Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der nächste Monat, das nächste Länderspiel – es ist tatsächlich schon wieder Nationalelf-Time. Doch wie gut ist das neue DFB-Team unter Hansi Flick wirklich? Wie könnte die Startformation mit Blick auf die Winter-WM im Wüstenstaat aussehen und wer sind die großen Hoffnungsträger für den Angriff auf den EM-Titel 2024 im eigenen Land? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Da Fuss in der Länderspielpause nicht im Kommentatorendienst im Einsatz bist, hat er die weite Reise nach Hamburg auf sich genommen und ist in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu den wichtigen und weniger wichtigen Themen dieser Welt zu hören. Eine intensive Nachspielzeit ist am Rande der Sündenmeile natürlich ohnehin gesetzt.