Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Es ist unbestritten das Bundesliga-Comeback des Jahres! Fußball-Deutschland hat Max und Papa Meyer zurück. Wurde der bezahlte Lambo vonne Pleiteklub schon auf den Kölner Ringen gesichtet? Und kann der einstige Nationalspieler dem FC auch sportlich helfen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss ist normalerweise nur in diesem Podcast, der eigentlich – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, zu hören. Doch in der vergangenen Woche ging der Podcast-Papst fremd, machte mit den Kroos-Brüdern Toni und Felix rum und hat von seinem "Fehltritt" einiges zu berichten. Kein Wunder also, dass auch diese Ausgabe heftig in die Nachspielzeit geht….