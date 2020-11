Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Dunkle Wolken liegen über der Nationalmannschaft – zumindest wenn man DFB-Direktor Oliver Bierhoff glauben darf. Die Einschaltquoten beim Testspiel-Kracher gegen Tschechien wurden sogar von „Bares für Rares“ getoppt – doch wie steht es tatsächlich um die Aussichten der Truppe von Jogi Löw? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss arbeitet während der Länderspielpause an seinem neuen Buch - und ist ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch auch diesmal schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….