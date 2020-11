Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Einer der Größten ist von uns gegangen. Seit Mittwochabend trauert die Fußballwelt um Diego Armando Maradona, der wie kaum ein anderer Spieler Genie und Wahnsinn auf und außerhalb des Platzes in einer Person vereinte. Der die Fans verzauberte und gleichzeitig bestürzte. Der eine atemberaubende Karriere hinlegte und diese selbst zerstörte. Über ihn und die vielen Geschichten und Anekdoten um den Mythos Maradona diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

