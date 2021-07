Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Aus, aus, aus, die EM ist aus! Congratulazione Italia, Glückwunsch gen Italien! Selten hatte die Endrunde so einen verdienten Sieger wie in diesem Jahr. Doch wie um Himmels Willen kam Gareth Southgate auf die Idee, seine Elfmeterschützen von der Bank zu holen? Was passierte mit der Frise von Jack Grealish? Und welche Erkenntnisse bleiben von diesem Turnier noch hängen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neue Ausgabe ist am Montag ab 18 Uhr verfügbar.

