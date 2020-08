Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Noch eine Woche, dann steht endlich fest, wer sich Europas Fußballkrone aufsetzt, wer die Nachfolge von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool als Champions-League-Sieger antreten und den Henkelpott in den Nachthimmel von Lissabon heben wird. Darüber, dass gleich drei deutsche Trainer Klopp beerben können und auch der vierte im Bunde, Lyons Rudi Garcia, durchaus einen deutschen Bezug hat, reden auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die Sonderausgabe zum Halbfinale der Königsklasse ist am Sonntag ab 18 Uhr verfügbar.