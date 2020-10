Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

In der Länderspiel-Pause hat es mächtig gerummst! Vor allem Joachim Löw musste ordentlich Kritik einstecken und wurde von einigen Experten auch persönlich hart angegangen. Ist er noch der richtige Bundestrainer? War seine Reaktion arrogant? Und wie gut ist die DFB-Elf aktuell tatsächlich? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss ist am Wochenende natürlich wieder am Sky-Mikrofon im Einsatz - und ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch in der Jubiläumsausgabe schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….

In der aktuellen Folge „Jubiläum mit Jogi und dem Eisvogel“ feiern sich die Protagonisten hauptsächlich selbst – für ein Jahr gemeinsam, Seite an Seite in diesem Podcast! Es gibt nochmal die besten Anekdoten und Sprüche, es wird in Erinnerungen geschwelgt und es werden Geheimnisse verraten. Allen voran die Enthüllung des wahren Eisvogels, der sich sogar selbst zu Wort meldet. Besser geht nicht, Männer …

Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND. Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun.