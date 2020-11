Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Was für ein historisches Debakel hat die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag da in Sevilla erlebt? Das 0:6 gegen Spanien wirft erneut viele Fragen rund um das DFB-Team auf. Unter anderem, ob Jogi Löw tatsächlich noch der richtige Bundestrainer ist und ob er seine drei aussortierten Weltmeister von 2014 mit Blick auf die EM nun nicht doch zurückholen muss. Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist ab sofort schon am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss ist am Wochenende wieder am Sky-Mikro im Einsatz - und ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch auch diesmal schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr….

In der aktuellen Folge „Die Leiden des alten Jogi“ geht es natürlich vor allem um die Schande von Sevilla und die Folgen für die Nationalelf. Aber auch um das aktuell wohl größte deutsche Talent, welches am Wochenende vor seiner Bundesliga-Premiere steht. Für den Leit-Wolff dieses Podcasts gilt übrigens erhöhter Babyalarm! Er verrät, was passiert, wenn sein Nachwuchs sich ausgerechnet am Samstag Nachmittag entscheiden sollte, das Licht dieser Welt zu erblicken.