Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Schluss! Aus! Vorbei! Die Bundesliga hat sich aus der Champions League verabschiedet. Im Halbfinale ist von den vier angetretenen Trainern nur noch Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea als deutscher Vertreter am Start, dafür jede Menge Scheichs und Oligarchen. Wie geht es jetzt weiter, was bedeutet das Ende der Königsklassen-Träume für den FC Bayern und den BVB? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag *ab *18 Uhr verfügbar.

