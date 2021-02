Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Er wird es also tatsächlich tun: Marco Rose verlässt im Sommer die eine Borussia vom Niederrhein und wechselt zur anderen in den Ruhrpott. Der Trainer-Hammer in der Bundesliga war DER Aufreger der Fußballwoche. Über die Entscheidung, die Folgen und natürlich potenzielle Nachfolger diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

