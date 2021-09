Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Pfiffe, Hass und Emotionen – so oder ähnlich könnte eine Überschrift zur brisanten Rückkehr von Marco Rose in der Borussia Park in Mönchengladbach lauten. Der Trainer kommt mit dem BVB an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird sich auf einen heißen Tanz gefasst machen dürfen. Wie heftig es schon an anderen Orten zuging und wie Rose mit der Situation umgeht – darüber diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

