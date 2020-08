Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Trainer kommen, Trainer gehen – und es gibt Trainer, die gewinnen einfach immer weiter: Wie Hansi Flick. Was den Bayern-Coach so besonders macht und was ihn von seinem Endspiel-Gegner in der Champions League, Thomas Tuchel, unterscheidet, darüber reden die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.