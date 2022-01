Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Länderspielpause? Schnarch-Alarm auf dem Transfermarkt? Meisterschaft wieder mal entschieden, wenn der erste Schnee abtaut? Na und?! Bunte Themen aus der Welt des Fußballs gibt es trotzdem ohne Ende, dafür sorgen schon alleine die skurrilen Aussagen von FIFA-Boss Gianni Infantino oder die Fake-News aus der Dusche des FC Augsburg . Und natürlich diskutieren darüber auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Fuss kümmert sich während der kurzen Bundesliga-Unterbrechung unter anderem um seinen Papierkram, aber vor allem um seine Liebsten. Warum er sich auf den Besuch eines Musicals mit seiner Tochter ähnlich intensiv vorbereitet wie auf einen Einsatz am Mikro, verrät er in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert. Doch selbst ohne dass die Kugel rollt, wird natürlich wieder mal bis tief in die Nachspielzeit schwadroniert.

In der taufrischen Folge "Pipi mit Infantino und wilde Thesen im Bällebad" geht es tatsächlich nur am Rande um die aktuellen Krisenklubs der Bundesliga und die mögliche Zukunft der Wackel-Trainer. Stattdessen wird es teilweise noch schmutziger als im Dschungelcamp. Begrüßungs-Rituale in der Kabine, Sperrstunde in München, Lügen auf höchster Verbandsebene und Sünden im Mutterschutz - es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!