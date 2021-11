Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Am Sonntag in exakt einem Jahr ist es soweit: dann startet in Katar die Wüsten-WM, erstmals im Winter. Die Umstände, warum die Fußball-Giganten des Planeten ausgerechnet im Mini-Emirat vor den Ball treten, sind nach wie vor höchst umstritten, die Entwicklungen grenzwertig. Und dennoch scheint ein Boykott komplett sinnlos. Warum, wieso, weshalb - darüber diskutieren auch Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ausführlich und hochemotional. Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss kehrt am Samstagabend beim Berliner Derby zurück ans Sky-Mikro und ist nicht schon wieder, sondern immer noch völlig euphorisiert.

In der aktuellen Folge „Katar, Katar – wer will nach Katar?" gibt es nach langer Zeit mal wieder einen ganz besonderen Gast.