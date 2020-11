Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Was für eine rauschende Fußballwoche für die deutschen Klubs in der Königsklasse: Vier Siege, 17:3 Tore – da ist man fast geneigt zu sagen: Besser geht nicht, Männer! Doch wer hat am Samstag beim deutschen Clasico zwischen Dortmund und Bayern die Nase vorn? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

