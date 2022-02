Neue Folge "Eine Halbzeit mit..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Klatsche in Bochum, Last-Minute-1:1 in Salzburg – sind die Unbesiegbar-Bayern doch verwundbar, oder gar in der Krise, Mini-Krise oder waren die beiden Auftritt einfach nur zwei "ganz normale" Ausrutscher? Warum sind die Protagonisten aktuell so dünnhäutig und wieso scheint die Souveränität auf und außerhalb des Platzes beim Abo-Meister völlig abhandengekommen zu sein? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar. Anzeige

Fuss hat es nun doch tatsächlich erwischt. Während des SuperBowls holten ihn die Auswirkungen seiner Corona-Infektion ein – dadurch verpasst er erstmals in seiner über 20-Jährigen Karriere als Kommentator gesundheitsbedingt eine Bundesliga-Partie und ist am Samstag nicht beim Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am Sky-Mikro im Einsatz. Wie es dazu kam, wie es ihm geht und was er in der Isolation so treibt, verrät er exklusiv in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, aber selbst in dieser Woche eine spannende Nachspielzeit bereithält… .

In der taufrischen Folge "Windhorst-Wirbel, Quarantäne mit Stil und die Rückkehr des FC Hollywood" geht es außerdem um die überraschende Eberl-Nachfolge in Gladbach und den selbst ernannten "Big City Club". Während draußen Tief Ylenia tobt, ist es in der Hauptstadt der Wind-horst. Immerhin hat der Hertha-Investor für seine 350 Millionen Euro in Berlin ein paar nette Leute kennengelernt. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!