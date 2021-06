Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Schock saß tief am Samstagabend. Die Bilder des reglos am Boden liegenden Christian Eriksen gingen um die Welt. "Sky"-Kommentator Wolff Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp sprechen unter anderem über dieses Thema in einer neuen Folge des Fußball-Podcasts "Eine Halbzeit mit...".