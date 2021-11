Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Jubel, Aufreger, Diskussionen, Rekorde – diese Champions-League -Woche hatte mal wieder alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt. Der FC Bayern zauberte sich ins Achtelfinale, RB Leipzig verabschiedete sich vorzeitig aus der Königsklasse und der VfL Wolfsburg (samt neuem Coach) sowie Borussia Dortmund (ohne sein Tormonster) hoffen weiter auf die K.o.-Runde. Bei der zweiten Pleite des BVB gegen Ajax gab es eine Szene, die die Gemüter mächtig erhitzte und über welche auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ausführlich und hochemotional diskutieren* . Die neueste Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.*

Natürlich wird Fuss beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend wieder am Sky-Mirko sitzen und ist zuvor in diesem Podcast, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, zu den wichtigen und weniger wichtigen Themen dieser Welt zu hören. Aber es gilt wie immer nicht zu früh abzuschalten – denn diesmal gibt es in der Nachspielzeit sogar noch einen ganz speziellen Buchtipp.