Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 bekommt den von ihm gewünschten Nothelfer. Der Schweizer Christian Gross soll das Schlusslicht noch zum Klassenverbleib in der Bundesliga führen – doch passt diese Konstellation? Darüber diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 14 Uhr verfügbar.

