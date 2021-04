Neue Folge „Fit mit der LVZ“: Beim 20 minütigen EMOM-Workout wird's gemein

Leipzig. Die Strapazen auf dem langen Weg zum sportlichen Körper wollen einfach nicht enden. Auch nach zwölf Wochen „Fit mit der LVZ“ ist noch lange nicht jeder Muskel gehärtet und jedes Gramm Fett bekämpft. Klar, dass an der Stelle nicht Schluss gemacht werden kann – auch wenn SPORT BUZZER-Redakteur Tilman Kortenhaus sich das nach dem Workout der vergangenen Woche sehnlichst gewünscht hatte. Als Belohnung für die harte Arbeit in der elften Folge hat sich Personal Coach Marom Gold nun ein noch gemeineres Trainingsprogramm überlegt und seinem 25-jährigen Versuchskaninchen damit zwei Tage üblen Muskelkater beschert.

Die Idee hinter EMOM-Workouts ist schnell erklärt. „Every minute on the minute“ ist der verwirrende Name eines sehr simplen Trainings aus dem Crossfit-Bereich. Das Workout ist aufgebaut wie eine Pyramide und nimmt ganz langsam zu. Während in den ersten Minuten nur sehr wenige Wiederholungen absolviert werden, geht es in den finalen Runden an das menschliche Limit.