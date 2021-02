Neue Folge „Fit mit der LVZ”: Fünf Pilates-Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene

Leipzig. Liegestütz, Strecksprünge und Klimmzüge sind alt bekannte Trainingselemente – so gängig, dass sogar SPORTBUZZER-Reporter Tilman Kortenhaus die Übungen ohne weitere Anleitung von Personal Trainer Marom Gold (fast) korrekt ausführen kann. In der neuesten Folge der Serie „Fit mit der LVZ“ verzichten Coach Gold und sein Versuchskaninchen deshalb auf die Standard-Übungen und tauchen ab in unbekanntere Gewässer: Pilates steht auf dem Programm. Für den SPORTBUZZER-Reporter eine gänzlich neue Erfahrung, für Gold ein Teil des wöchentlichen Workout-Programms.

