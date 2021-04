Neue Folge "Fit mit der LVZ": Kein Erfolg ohne guten Trainingsplan

Leipzig. Es gibt viele Ausreden, keinen Sport zu treiben. Schlechtes Wetter ruiniert Läufern den Tag, Überstunden im Büro rauben die Zeit oder eine Pandemie die Motivation. Abhilfe schafft ein guter Trainingsplan: einen Tag die Beine, einen die Arme und an einem das Herz. Viel mehr ist eigentlich gar nicht nötig, um sich fit zu halten. Die Frage ist, wann welches Training und wieso?

Die Antwort haben Fitness-Trainer Marom Gold und SPORT BUZZER-Redakteur Tilman Kortenhaus in der neuesten Folge „Fit mit der LVZ“ parat. Für jeden Anspruch hat Coach Gold einen Beispiel-Plan erstellt und erklärt Tag für Tag die Aufgaben. Das beste daran: Für Anfänger ist jeder zweite Tag ein Ruhetag und kann zur Entspannung genutzt werden. Fitness kann so einfach sein.

Mit 13 Folgen voller Übungen, Tipps und Tricks bereits in der Hinterhand, erklärt das dynamische Duo drei verschiedene Trainingspläne, in denen die vergangenen Videos erstklassig integriert werden können. Also: Schluss mit den Ausreden und los geht‘s mit dem Plan für Anfänger.