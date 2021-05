Neue Folge "Fit mit der LVZ": Muskelkater-Garantie auf dem Trimm-Dich-Pfad

Leipzig. Der Frühling müsste längst da sein, zumindest kalendarisch sollte längst ein blaues Band durch die Luft flattern. Sonnenschein und warme Temperaturen sind bisher noch rar, doch schon bald müsste sich das Wetter stabilisieren. Also raus aus den eigenen vier Wänden und ran an die Sportgeräte im Park. Wie und was an den öffentlichen Trimm-Dich-Pfaden trainiert werden kann, haben sich SPORTBUZZER-Redakteur Tilman Kortenhaus und Fitness Coach Marom Gold genauer angeschaut.

