Neue Folge „Fit mit der LVZ“: Per Ganzkörper-Workout 20 Minuten ans Limit gehen

Leipzig. So nah an seine körperlichen Grenzen hatte Personal Trainer Marom Gold den SPORTBUZZER-Redakteur Tilman Kortenhaus in über zehn Wochen gemeinsamer Drehtermine bisher noch nicht gebracht. Durchgeschwitzt und sichtlich ermüdet reichte die Kraft des 25-Jährigen nach der Trainingseinheit gerade noch, um das Video zu Ende zu moderieren, bevor eine kalte Dusche und ein isotonisches Erfrischungsgetränk sein Leben retten mussten. Der Grund für die körperliche Erschöpfung: in der bereits elften Folge „Fit mit der LVZ“ wagt das dynamische Duo einen Blick zurück und präsentiert in einem 20 minütigen Ganzkörper-Workout einen Mix aus zahlreichen Übungen der vergangenen Folgen.

Anzeige