Neue Folge „Fit mit der LVZ”: Tipps für die Ernährung, mögliche Diäten und Proteinpulver

Leipzig. Fitnesscoach Marom Gold hält „Cheat-Days“ für ein schlechtes Konzept, stattdessen sollte bei der Ernährung an jedem Tag ein klein bisschen geschummelt werden dürfen. Sich an einem einzigen Wochentag hemmungslos den Bauch voll zu schlagen, um dann sechs Tage lang einem stickten Ernährungsplan zu folgen, sei nicht gut für die Mentalität. „Auf eine ausgewogene Ernährung kommt es an“, verrät der Personal Trainer und gibt im Gespräch mit SPORTBUZZER-Reporter Tilman Kortenhaus detaillierte Einblicke in seinen eigenen Ernährungsplan.

Anzeige