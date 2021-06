Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Chill-out-Area

Einfach mal die Seele baumeln lassen und das Leben genießen…Schließlich muss die kleine Pause im PDC-Zirkus optimal genutzt werden. Deshalb ziehen die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint, eine kurze Bilanz. Die aktuelle Ausgabe ist wie immer am Dienstag ab 14 Uhr verfügbar.

Anzeige