Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Heimliche Fanboys

Fünf Abende lang ging es in der Premier League in Milton Keynes hoch her. Im ersten Block des diesjährigen Wettbewerbs gab es bereits zwei Neun-Darter – und zahlreiche weitere Höhepunkte. Darüber sprechendie Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas „Shorty“ Seyler in „Game On! Der DAZN Darts Podcast“, der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist wie immer am Dienstag ab 14 Uhr verfügbar.

