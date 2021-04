Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Taylor Wonderland

Fünf Spiele, nur ein Verlierer – am ersten Abend der Premier League gab es vier Unentschieden und mit Nathan Aspinall konnte nur einer der zehn Teilnehmer einen Sieg verbuchen. Wie der Abend verlief und wie es im neuen Modus nun weitergeht, besprechen die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas „Shorty“ Seyler in „Game On! Der DAZN Darts Podcast“, der in Kooperation mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist wie immer am Dienstag ab 14 Uhr verfügbar.

In der neuen Ausgabe "Taylor Wonderland" sprechen Paulke und „Shorty“ Seyler über den Start der Premier League. Sie wird in diesem Jahr immer in Blöcken am selben Ort ausgetragen. Zum Auftakt gibt es direkt fünf Abende am Stück in Milton Keynes, eine Reise durch England und Teile Europas findet nicht statt – einen Corona-Fall gab es vorab dennoch. Ausgerechnet Gerwyn Price, die Nummer eins der Welt, musste nach einem positiven Test seine Teilnahme zurückziehen. Weitere Themen: Die Form des ehemaligen Weltranglistenersten Michael van Gerwen, der auch im exklusiven SPORTBUZZER-Interview gesprochen hat, und die Pläne von Darts-Legende Phil Taylor für 2022.