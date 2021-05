Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Elmar, der bunte Elefant

Einfach mal die Seele baumeln lassen und ein Buch lesen – das fällt bei dem Traumwetter gar nicht so schwer. Mit Blick auf die Wahnsinns-Partien in der Premier League fährt der Puls aber ratzfatz wieder hoch.. Darüber sprechen die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

