Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Er ist nicht drin

Monatelang müssen die Stars der Darts-Szene schon ohne das gerade in dieser Sportart so frenetische Publikum auskommen. Bis auf ein kurzes Interemezzo bei der vergangenen WM fehlen Michael van Gerwen und Co. die Zuschauer als Unterstützung - doch bald werden die Fans zurückkehren. Darüber sprechen die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist an diesem Dienstag schon ab 10 Uhr verfügbar.

