Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Live is nice

Es ist wieder viel passiert in der Darts-Welt. Die erste Phase der Premier League ist vorbei – mit Ex-Weltmeister Rob Cross und Vorjahressieger Glen Durrant sind zwei große Namen schon raus. Weiter geht es nun mit der Super Series 3. Darüber sprechendie Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist wie immer am Dienstag ab 14 Uhr verfügbar.

Anzeige