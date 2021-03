Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" präsentiert vom SPORTBUZZER: Darts-Ikone Matthäus

Der 60. Geburtstag von Lothar Matthäus findet auch in der Darts-Szene seinen Platz. Doch dort sorgen klare Ansagen von Peter Wright in Richtung von Michael van Gerwen sowie ein Schockmoment bei Raymond van Barneveld ebenfalls für Aufsehen. Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartspieler Tomas „Shorty“ Seyler in „Game On! Der DAZN Darts Podcast“, der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist wie immer am Dienstag ab 14 Uhr verfügbar.

