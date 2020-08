Die neue Fußball-Saison nimmt Formen an: Pokalwettbewerbe im Kreis werden wohl ausgesetzt

Mitte dieser Woche sollen die Rohspielpläne an die Landes- und Bezirksligisten versandt werden – die neue Fußball-Saison nimmt immer weiter Formen an. So werden die beiden Pokalwettbewerbe im Kreis aller Voraussicht nach für ein Jahr ausgesetzt. Und ab der Landesliga abwärts sollen künftig vier Auswechslungen möglich sein. Eine Änderung, die unabhängig von der Corona-Pandemie getroffen wird, was in diesen Zeiten schon kurios anmutet.