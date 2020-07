Union Berlin dementiert Spekulationen um Kruse-Verpflichtung

Zuvor hatten die Zeitungen über neue Gerüchte um einen Vertrag für den 32-Jährigen bei den Eisernen berichtet. Angeblich soll Kruse auch schon beim individuellen Training in der Hauptstadt gesehen worden sein. Auf seinem privaten Instagram-Kanal antwortete der Angreifer am Donnerstag mit Ironie darauf: "Gutes Wetter hier in 'Berlin'", schrieb Kruse zu einem Video, das ihn am Pool im Urlaub auf Ibiza zeigen soll. Kruses Berater kommentierte die Berichte nicht.