Neue Impulse gegen den HSV? 96-Interimscoach Dabrowski hat "klare Ideen"

Sorgen um die Jobsicherheit muss sich Christoph Dabrowski nicht machen. Egal, wie das 96-Spiel gegen Hamburg am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) ausgeht, am Montag ist der Interimscoach zu­rück in der zweiten Reihe, als Chef der U23. Ein Spiel hat er Zeit, seinen Fingerabdruck zu hinterlassen. Die Partie zählt auch als Bewerbung für höhere Aufgaben. Will Dabrowski sich auf der großen Trainerbühne zeigen, muss er was ändern. Anzeige Lieblingsgegner HSV Pluspunkte für die Ein-Spiel-Aufgabe: Der HSV war schon als Spieler einer seiner Lieblingsgegner – zehn Siege, vier Unentschieden, nur drei Pleiten. Und er kennt HSV-Trainer Tim Walter gut, die beiden machten zusammen die Fußballlehrer-Lizenz.

"Weiß genau, was für ein Trainertyp er ist" „Ich weiß ge­nau, was für ein Trainertyp er ist, was für einen Fußball er spielen lässt“, sagt Dabrowski. Kein Wunder also, dass er gleich nach dem Anruf von 96-Sportchef Marcus Mann „schon klare Ideen im Kopf“ ge­habt hat, was 96 anders ma­chen kann: „Aber ich will nicht zu viel verraten!“ Dafür machen wir den Impuls-Check. Beier als einzige Sturmspitze? Für den Sturm: In der Reserve lässt Dabrowski taktisch ein 4-2-3-1 spielen, das passt auch zu den Profis. Als einzige Spitze könnte Maximilian Beier (19) den Vorzug erhalten, um mit mehr Tempo Walters variable HSV-Deckung durcheinanderzuwirbeln. Die „sichere“ Nummer wäre zwar HSV-Kenner Lukas Hinterseer – aber der frühere Hamburger wartet noch auf sein erstes 96-Tor. Offensives Mittelfeld: Auch hier ziehen Tempo und Torgefahr. Sebastian Kerk steht auf der Zehn, die Flügel übernehmen Linton Maina – und Lawrence Ennali? Der 19-Jährige steht für frisches Selbstbewusstsein und Spielwitz. Da­brows­ki ist sein Förderer in der U23, gerade er kann ihn starkreden für das Startelfdebüt. Warum nicht mit Philipp Ochs? Defensives Mittelfeld: Der Interimstrainer setzt auf die Doppelsechs – warum nicht mit Philipp Ochs (24)? Bei der 96-Allzweckwaffe stimmt der Einsatz. Ochs ist gut geschult, er bringt immer seine Leistung und würde gut neben Dominik Kaiser, Gaël Ondoua oder Tom Trybull passen. Da entscheiden die Trainingseindrücke.



Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Konstanz in der Abwehr Abwehr: Dabrowski wirbelt nicht alles durcheinander, Marc Lamti und Tim Walbrecht (beide 20) spielen am Sonntag in der Reserve. 96 will kein Risiko eingehen, sie zu überfordern. Aus Mangel an passenden Alternativen wird der Trainer nichts entscheidend än­dern: Marcel Franke und Luka Krajnc spielen im Zen­trum, au­ßen Sei Muroya und Niklas Hult. Tor: Nicht mal hier ist ein Wechsel komplett vom Tisch. Ron-Robert Zieler fehlt noch, Martin Hansen war unter der Woche krank. Wackelt er sich aus dem Kasten? U23-Torwart Marlon Sündermann wäre die Alternative, Dabrowskis Stammkraft im Nachwuchs. Nicht ganz so wilde Dinge Aber: Ganz so wilde Dinge wird er in so kurzer Zeit nicht probieren, Hansen bleibt trotz Wa­ckel­auf­tritt und Fehltag im Tor. Un­mög­lich ist mit dem Ta­len­te­flüs­te­rer aber kaum etwas. 96 braucht schließlich eine Initialzündung. „Angeschlagene Boxer sind gefährlich“, warnt HSV-Trainer Walter und sagt über Dabrowski: „Ich mag Christoph sehr, wir verstehen uns gut und ich wünsche ihm viel Glück.“