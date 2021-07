Neue Konzepte gefragt: Mit Großoffensive „Sportvereintuns“ startet der Sportsommer

Viel mehr Sportler können die Verbände kaum aufbieten als an diesen zwei Tagen. Es ist eine Großoffensive geplant, die den gesamten Sommer über anhalten soll. Am Samstag steht der Tag der Bewegung beim VfL Eintracht Hannover an, hinter dem federführend Innenministerium, Landes- und Stadtsportbund sowie Niedersächsischer Turner-Bund stehen. Am Montag folgt gleich der Vereinssporttag „Sommer in Bewegung“ auf dem Go­se­rie­de­platz, initiiert von den 29 größten Vereinen Niedersachsens, darunter der TK Hannover und Hannover 96. Sportangebote präsentieren, Zusammenhalt in der Pandemie de­mons­trie­ren, Mitglieder zurückgewinnen – da­rum geht es. Beide Veranstaltungen sind Teil der „Sport­ver­eint­uns“-Som­mer-Kam­pa­gne, die bis zum 19. September dauert.

Den Auftakt macht am Samstag um 10 Uhr der VfL Eintracht. Mehr als 150 Vereine aus Niedersachsen machen bei der hybriden Veranstaltung mit. Es gibt bis 15 Uhr ein buntes Programm auf der großen Anlage in der Südstadt, über Leinwände werden Videos von Aktionen der Klubs eingespielt.