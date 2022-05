Neue Kultur bei den Königsblauen: Darum steht Schalke 04 vor der Rückkehr in die Bundesliga

Ein Vierteljahrhundert ist dieser für die meisten Schalker größte Moment ihrer Verbindung zu dem Revierklub nun her, und seltsamerweise fühlen sich viele derzeit an jene zuckersüßen Tage aus dem Frühjahr 1997 erinnert. "Ich habe mit Schalke 25 000 Fans beim UEFA-Cup-Sieg in Mailand erlebt. Aber das war heute ein zweites Mailand", erklärte Trainer Mike Büskens, als rund 10 000 Schalker die kleine Arena am Hardtwald in Sandhausen eingenommen hatten und ein Siegtor in der Nachspielzeit bejubelten, als wären sie gerade deutscher Meister geworden. "Das ist es, was Schalke zu dem gemacht hat, was es war und was es wieder sein muss."