Neue Liebe in Probstheida: Atilgan will bei Lok Leipzig persönliche Krise überwinden

Leipzig. Schon im Moment des ersten Funkkontakts funkte es. „Er hat mir die Augen geöffnet. Ich wusste, dass er mir weiterhilft. Er ist einer von uns, wie ein Spieler.“ Die Worte von Lok-Zugang Osman Atilgan über seinen Trainer Almedin Civa klingen beinah zärtlich. Fast eine Stunde hätten die beiden miteinander gesprochen. „So lange habe ich noch nie mit einem Trainer telefoniert“, sagt der 22-Jährige. Anzeige

Potenzial unbestritten

Und Civa spielt die Komplimente per Doppelpass zurück. Ein Instinktfußballer sei der Neue. „Er kann Sachen mit dem Ball, die andere nicht können.“ Am Sonnabend könnte er im Lok-Trikot gegen den Tabellen-Vorletzten Union Fürstenwalde debütieren. Atilgans letzte Partie datiert vom 19. Oktober. Ein Gegenspieler säbelte ihn von hinten um, er blieb im Rasen hängen, verletzte sich schwer am rechten Fuß. Die Diagnosen reichten von Mittelfußbruch bis hin zum Ermüdungsbruch. Unabhängig davon blieben die Schmerzen, die er mit nach Leipzig brachte. Inzwischen seien die Probleme überwunden. Dennoch wird der Weg zurück steinig. „Das ist eine schwierige Situation für ihn, weil er sich nicht in Testspielen anbieten konnte. Er muss jetzt in Kurzeinsätzen zeigen, was er drauf hat“, sagt Civa.

Atilgans Potenzial ist unbestritten. Bereits als 19-Jähriger absolvierte er für Dynamo Dresden zehn Zweitligaspiele. Doch dann kamen Verletzungen, die den Offensivmann immer wieder zurückwarfen. In zweieinhalb Jahren lief er für vier verschiedene Vereine auf. Zuletzt stand er in Koblenz unter Vertrag. „Da macht man sich schon Gedanken, wie es von der 2. Liga so runter gehen kann. Dann noch die vielen Verletzungen, das macht einen mental kaputt“, erzählt er. Auch sei der Lebenswandel nicht immer ganz so professionell gewesen. Abgehakt. „Ich bin jetzt älter, möchte nicht mehr negativ über meine Vergangenheit reden.“