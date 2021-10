Neue Marktwerte von RB Leipzig: Nur Christopher Nkunku mit Wertsteigerung

Er ist RB Leipzigs Mann der Stunde. Einer, der aktuell so richtig aufdreht: @c_nk97. 🚀



11 Scorerpunkte in 10 Pflichtspielen. Seine Extraschichten in der Sommerpause haben sich schon jetzt ausgezahlt. 🔥🔥🔥



Wir haben unseren Christo mal analysiert 🌐➡️ https://t.co/63ez79GymR pic.twitter.com/eK0kUllRE0