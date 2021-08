"Neue Perle des Kegelsports": KV Wolfsburg eröffnet modernisierte Anlage mit Turnier

Die Kegelbahn wurde am Samstagmittag vom zweiten Vorsitzenden Andreas Hüttl, in Anwesenheit von Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Reislingens Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs und dem Stadtsportbund-Vorsitzenden Timo Kaupert eröffnet. Die Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen der Classic-, Schere- und Bohle-Kegelbahnen war nur durch die Unterstützung der Stadt Wolfsburg, des Landessportbunds, der N-Bank und der Sparkassen-Stiftung möglich.

Vier Monate Arbeitszeit, 800 Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder und über 70.000 Euro Kosten. Die Kegelbahn des KV Wolfsburg erstrahlt in neuem Glanz und der Vorstandsvorsitzende Mathias Hähnel ist „unfassbar stolz“ auf das Ergebnis und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Die Halle ist durch die Modernisierung gefühlt 30 Jahre jünger geworden. Ein Spieler sagte zu mir, es ist die neue Perle des Kegelsports in Norddeutschland."

Nach der Eröffnung der Kegelbahn ging es auf der Anlage sportlich zur Sache. Im alljährlichen Vierbahnen-Turnier, das diesmal mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Rekordzahl verbuchen konnte, wurden die Siegerinnen und Sieger der Damen- und Herren-Doppel, dem Mixed-Doppel sowie der Einzel-Kategorien gekürt. Das Herren-Doppel ging an Hähnel und seinen Jugendfreund Michel Baumgarten (SV Zuchering).

Unter den Keglerinnen und Keglern aus ganz Deutschland mischten sich auch zwei Teilnehmer aus Frankreich, was Hähnel besonders freute. „Sie haben über einen Verein in der Pfalz von dem Turnier erfahren und es mit einem Urlaub in der Region verbunden.“ Bei dem Wolfsburger Turnier stehe der Leistungsgedanke hintenan, in erster Linie gehe es darum, dass sich Kegelfreunde aus der ganzen Republik an einem Ort treffen und austauschen können.

Die Möglichkeit mit den unterschiedlichen Bahnen, wie sie der KV Wolfsburg bietet, ist in Deutschland einzigartig. „Die Kegler hätten sonst nie die Möglichkeit, sich einmal in so einem Rahmen kennenzulernen“, so Hähnel, der in Zukunft auch gern Bowler bei sich begrüßen würde. Die Bahn müsste allerdings auch noch modernisiert werden, „die reicht für Profi-Bowler nicht aus“, so Hähnel. „Wir werden bewerten, ob es sich lohnt, diese auch zu überarbeiten.“