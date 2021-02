Ex-Spieler und Ex-Trainer! Daniel Stendel ist Stargast beim 129. NP-Anstoß

Am Freitag kann Hannover 96 etwas ganz und gar Einzigartiges schaffen in dieser Saison: den dritten Sieg in Serie. Damit wären die Roten wohl tatsächlich nochmal drin im Rennen um den Relegationsplatz.

Wie analysiert 96-Legende Dieter Schatzschneider den Derbyerfolg in Braunschweig? Und wie stehen die Chancen gegen Paderborn? Am Donnerstag werden wir es erfahren, beim 129. Anstoß - wieder in digitaler Form live aus der HDI-Arena.